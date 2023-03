Home > Askanews > Renzi: "Piantedosi spieghi perché Guardia costiera non è uscita" Renzi: "Piantedosi spieghi perché Guardia costiera non è uscita"

Milano, 7 mar. (askanews) – “Se la Guardia di Finanza esce per un’operazione di polizia e poi deve tornare indietro perchè c’è mare alto, non capisco perchè poi la Guardia Costiera non parta per andare a salvare vite umane. Questo ministro lei non lo ha spiegato”. Lo dice il senatore Matteo Renzi, in Aula al Senato dopo l’informativa del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi sul naufragio di Cutro.

Milano, 7 mar. (askanews) - "Se la Guardia di Finanza esce per un'operazione di polizia e poi deve tornare indietro perchè c'è mare alto, non capisco perchè poi la Guardia Costiera non parta per andare a salvare vite umane. Questo ministro lei non lo ha spiegato". Lo dice il senatore Matteo Ren...