Renzi presenta un esposto in procura per la puntata di Report: “Un falso”

Non si placa la scontro tra la trasmissione Report di Sigfrido Ranucci e il leader di Italia Viva Matteo Renzi che a seguito della messa in onda della trasmissione, mediante il suo ufficio stampa ha annunciato che presenterà un esposto in procura.

La richiesta da parte di Matteo è quella di acquisire le telecamere dell’Autogrill al fine di far emergere la verità dei fatti – riporta l’Ufficio Stampa. Il racconto quindi del conduttore del noto programma d’inchiesta Sigfrido Ranuccci non corrisponde a verità.

Sulla signora invece che ha dichiarato nel corso della puntata di aver visto Renzi salutare Mancini. l’Ufficio Stampa ha accettato l’invito della donna a rendere pubblica la propria identità: “siamo certi che sarà apprezzata dall’autorità giudiziaria”, fanno sapere dall’ufficio stampa di Renzi.

Renzi Report esposto procura – la nota dell’Ufficio Stampa

“Renzi presenterà domani un esposto in procura per chiedere che siano acquisite le telecamere dell’autogrill e ristabilita la verità dei fatti, ha fatto sapere l’ufficio stampa dell’ex premier”, con queste parole l’Ufficio Stampa del Leader di Italia Viva ha presentato la sua intenzione di scendere letteralmente sul piede di Guerra.

Secondo quanto riporta lo staff di Matteo Renzi ciò che ha raccontato Sigfrido Ranucci in trasmissione non corrisponde a verità: “Il racconto che Ranucci riporta è falso.

Come dimostreranno le immagini dell’autogrill l’auto di Renzi è andata via prima dell’auto di Mancini. E del resto la stessa signora dice di sentire Mancini che saluta Renzi, mentre Renzi sale in macchina e riparte, con Mancini che resta in piedi fuori dall’auto a salutare”.

Renzi Report esposto procura – L’Ufficio Stampa: “Bene che la signora accetti di rivelare l’identità”

Sulla signora che avrebbe avvistato Matteo Renzi insieme a Mancini, l’Ufficio stampa ha dichiarato: “Il racconto è falso: e basta passare dall’autogrill di Fiano Romano per rendersene conto. Quanto alla disponibilità della signora a rivelare la sua identità siamo certi che sarà apprezzata dall’autorità giudiziaria”.

Renzi Report esposto procura – interviene il Copasir

Nel frattempo a seguito dello scoppio della polemica interverrà anche il Copasir che dovrebbe fare verifiche approfondite circa il motivo dell’incontro tra il leader di ltalia Viva e Mancini. Ad essere ascoltato il Prefetto Gennaro Vecchione, al fine di effettuare “una valutazione di tali vicende, limitatamente ai profili di propria competenza”.

Non ultimo l’annuncio da parte del conduttore della trasmissione di Report Sigrido Ranucci che avrebbe reso noto la vicenda che ruota attorno al leader di Italia Viva Matteo Renzi avrà un nuovo seguito in una nuova puntata di lunedì 10 maggio.