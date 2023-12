Renzi scherza: avrei detto a Delmastro, Donzelli non si tiene un cecio

Roma, 15 dic. (askanews) – “Sulla giustizia siamo più vicini, su altre posizioni siamo diametralmente opposti. Se lo fossimo, più vicini, io direi a Delmastro: ma come ti viene in mente, tra tutti, di darlo a Dozelli quel materiale? Io Donzelli lo conosco da una vita, non si tiene un cecio in bocca, come si dice a Firenze. Dalle a un altro quelle informazioni, Delmastro fatti più furbo la prossima volta, lo dico perché Dozelli qualcuno di noi lo conosce dai tempi dell’università”.

Così Matteo Renzi, parlando ad Atreju a Roma, scherzando sulla vicenda che ha visto coinvolto il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro rinviato a giudizio per rivelazione del segreto d’ufficio sul caso Cospito.