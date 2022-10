Roma, 26 ott. (askanews) – “Se la maggioranza vorrà davvero sfidarci ad esempio sull’elezione diretta del presidente del consiglio noi ci saremo. Se c’è un’apertura sulle riforme il no a prescindere per me è sbagliato”. Così il leader di Italia Viva Matteo Renzi durante le dichiarazioni di voto nell’Aula del Senato, sulla fiducia al governo Meloni.