Renzi: segreto Stato su vicenda autogrill è cosa enorme

Milano, 21 nov. (askanews) – “Che sia stato messo il segreto di Stato sulle indagini legate alla vicenda dell’autogrill a me sembra una cosa enorme”. Lo ha detto Matteo Renzi, leader di Italia Viva, tornando sul caso connesso ad una inchiesta di Report.

“Dopodiché – ha aggiunto Renzi- io non ho niente da dire se non che Palazzo Chigi, con il comunicato stampa di oggi, conferma per l’ennesima volta che ciò che è scritto nel mio libro è vero, perché io nel Mostro ho scritto che era stato apposto e opposto il segreto di Stato.

Cosa ha detto oggi Palazzo Chigi? Ha giustificato perché era stato messo il segreto di Stato. Poi ognuno ha le sue valutazioni. Questo libro non ha ricevuto una querela”