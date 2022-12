Renzi su Manovra e 18App: "Schiaffo alla cultura"

Matteo Renzi spara a zero su un aspetto particolare della manovra per 18App parlando di “schiaffo alla cultura”.

Il leader di Italia Viva e membro del Terzo Polo non risparmia critiche su alcuni punti dell’esercizio finanziario del governo ed in particolare su un controsenso che lui ritiene evidente e sul quale sottolinea come quella evidenza sia stata palese solo per la parte politica che rappresenta.

Renzi durissimo: “Schiaffo alla cultura”

Renzi si è servito dei suoi account social per denunciare quel paradosso ed in poche righe ha lasciato intendere dove stia andando a parare a suo avviso l’esecutivo guidato da Giorgia Meloni e “farcito”, sul caso di specie, da Silvio Berlusconi.

Ga scritto Renzi su Twitter e su Facebook: “È folle! Il Governo Meloni ha tolto 230 milioni di euro da 18App e regala 890 milioni alle società di serie A”.

“Marchetta ai presidenti di calcio”

Poi il leader di Italia Viva ha proseguito: per lui si è trattato di “uno schiaffo alla cultura e ai giovani, una marchetta ai presidenti di un calcio pieno di debiti”. Poi la chiosa amara in ordine alle reazioni che quell’evidente errore avrebbe dovuto generare negli altri partiti: “Noi siamo gli unici a protestare, gli altri tutti zitti.

Follia pura”.