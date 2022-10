Renzo Arbore sta male: “Costretto ad interrompere la carriera live”

Renzo Arbore sta male: il suo entourage ha comunicato che "la carriera live" è stata interrotta.

Grande preoccupazione per le condizioni di salute di Renzo Arbore. L’artista è stato costretto ad “interrompere la carriera live” perché sta male. Il suo entourage ha fatto sapere che il tour con l’Orchestra Italiana è stato annullato.

Renzo Arbore sta male: interrotta la carriera live

Renzo Arbore sta male e le sue condizioni di salute non gli consentono di portare avanti il tour con l’Orchestra italiana: è questa la notizia comunicata dal suo entourage. Il concerto previsto per lunedì 17 ottobre a Torino è stato annullato, così come tutte le altre esibizioni live. Cosa succede all’artista?

Il comunicato sulle condizioni di Arbore

L’entourage di Arbore ha fatto sapere:

“Le attuali condizioni fisiche di Renzo Arbore costringono l’artista ad interrompere la carriera live, per cui il tour con l’Orchestra Italiana e la data di Torino del 17 ottobre al teatro Alfieri è stata annullata”.

Renzo sta male, questo è chiaro, ma non sappiamo quali siano i suoi problemi di salute. Gli spettatori che avevano acquistato il biglietto per l’evento di Torino potranno chiedere il rimborso entro il 31 Ottobre.

Renzo Arbore: annullati i live, ma restano in piedi altri impegni

Con 85 candeline all’attivo, Renzo Arbore si ritrova ad interrompere “la carriera live“. Altri impegni lavorativi, però, restano in piedi. Stiamo parlando degli appuntamenti televisivi e radiofonici, ovvero: Juke-box su Rai Radio1 (dal 17 settembre, dal lunedì al venerdì all’1:30 di notte) e il nuovo programma su RaiCultura.

Pertanto, al momento l’artista interromperà soltanto gli eventi live e non quelli in studio.