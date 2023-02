Renzo Rubino: chi è il cantante ospite a Sanremo 2023

Nella serata delle cover del Festival di Sanremo 2023 ci sarà anche il cantante Renzo Rubino.

L’artista era già stato sul palco di Sanremo e quest’anno tornerà per duettare con Levante nella serata delle cover.

Chi è Renzo Rubino

Renzo Rubino è nato il 17 marzo del 1988 a Taranto, è un cantautore e scrive di testi anche per altri artisti. Ha iniziato a cantera giovanissimo insieme al suo gruppo KTM fondato nel 2008. Con la sua band si è esibito in giro per la Puglia.

Nel 2011 Rubino ha pubblicato il suo primo album Pianafrasando.

Prima di approdare a Sanremo ha suonato con il suo gruppo all’apertura di concerti in tutta Italia.

La partecipazione a Sanremo Giovani

Nel 2013 Renzo Rubino ha partecipato nella categoria Giovani del Festival con il brano Postino (amami uomo) qualificandosi al terzo posto nella classifica dei Giovani. Il singolo gli è valso anche il Premio della Critica Mia Martini. L’anno successivo ha partecipato a Sanremo nei big classificandosi al terzo posto con il brano Ora.

Il ritorno al Festival

Renzo Rubino calcherà nuovamente il palco dell’Ariston nella serata delle cover. Il cantante pugliese si esibirà insieme a Levante con la quale porterà una cover della canzone Vivere di Vasco Rossi.