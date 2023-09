Renzo Rubino stupisce con "La Madonna della ninna nanna"

Martina Franca, 4 set. (askanews) – Archiviata la magica serata di giovedì scorso de La Banda di Porto Rubino sull’iconica imbarcazione ormeggiata fra le onde e le scogliere incontaminate delle Isole Tremiti, Renzo Rubino è già pronto a scrivere un nuovo capitolo del suo percorso artistico: La Madonna della ninna nanna (DDP Dischi Del Porto/ADA Music Italy) è infatti il suo nuovo singolo, fuori dal 22 settembre in radio e su tutte le piattaforme digitali e disponibile già da oggi in pre-save.

Già giovedì sera, in occasione del coinvolgente show animato da Renzo Rubino insieme al fedele supporto dei musicisti de La Sbanda, i fortunati spettatori hanno avuto modo di poter ascoltare in anteprima un assaggio del nuovo singolo del cantautore pugliese, che sin dalle prime note si preannuncia parte di un progetto fuori dal comune.

Brano che parte in punta di piedi con una delicata nenia in apertura, La Madonna della ninna nanna esplode in un ritornello irresistibile e festaiolo che solo la maestria della banda che accompagna Rubino è in grado di regalare. Una canzone di contrasti e dissonanze, in cui il lento si fonde al veloce, come il sacro si unisce al profano (Lasciami le mani, lasciami le mani adesso/che poi trasformiamo in sacro tutto quanto il sesso per te), La Madonna della ninna nanna è un’invocazione ad un’immaginaria Patrona del Sonno affinché faccia sopire sentimenti e istinti altrimenti complessi da gestire. Durante i tre minuti e mezzo la preghiera prende sempre più corpo e velocità, fino al momento in cui Renzo e la Sbanda ci prendono per mano per portarci in un girotondo musicale ed euforico da cui è impossibile sfuggire.

Il brano è stato realizzato con la collaborazione del trombonista e direttore d’orchestra Mauro Ottolini (Vinicio Capossela, Enrico Rava, Fabrizio Bosso, Dario Brunori, etc.), che ha curato gli arrangiamenti e la direzione de La Sbanda, ed è stato prodotto dallo stesso Renzo Rubino insieme a Taketo Gohara (Elisa, Vinicio Capossela, Negramaro, Brunori sas e tanti altri).

In attesa di poter ascoltare La Madonna della ninna nanna, Renzo prosegue il suo viaggio live con L’estate Sbanda, una serie di appuntamenti dal vivo realizzati in collaborazione con l’agenzia IMARTS, per portare nelle piazze italiane la sua grande festa in musica, momento di gioia, condivisione e grandi emozioni.