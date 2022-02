Rep. Congo: moglie Attanasio, ‘Luca è in mezzo a noi, lo celebriamo con una rinascita’ **

Milano 21 feb. (Adnkronos) – “Luca continua a essere in mezzo a noi. In questa data particolare, che è stato un grande dolore italiano, lo celebriamo con la sua rinascita”. Così all’Adnkronos Zakia Seddiki, moglie di Luca Attanasio, a un anno dall'agguato in Congo nel quale hanno perso la vita l'ambasciatore e il carabiniere Vittorio Iacovacci.

Zakia Seddiki Attanasio è presidente della Fondazione Mama Sofia, che s’ispira al lascito del marito. “Per mantenere la sua memoria, il nostro obiettivo molto importante è ricordarlo continuando quello che ha iniziato e portando avanti i messaggi che lui ha lasciato e continua a far passare”, dice la moglie.