Rep.Congo: omicidio Attanasio, il 25/5 udienza preliminare a Roma per due dipendenti Onu

(Adnkronos) – E’ fissata per il 25 maggio a Roma l’udienza preliminare che vede imputati due dipendenti del Programma alimentare mondiale (Pam), agenzia dell'Onu, indagati per la vicenda legata alla morte dell'ambasciatore italiano Luca Attanasio e del carabiniere Vittorio Iacovacci, uccisi in Congo il 22 febbraio 2021. Si tratta di Rocco Leone e Mansour Luguru Rwagaza: ai due dipendenti, il procuratore Francesco Lo Voi e l’aggiunto Sergio Colaiocco, contestano il reato di omicidio colposo.

Leone e Rwagaza organizzarono la missione del nord del Paese africano durante la quale i due italiani furono uccisi. Nel decreto di fissazione dell’udienza preliminare sono state individuate come parti offese i familiari di Attanasio e di Iacovacci e la Presidenza del Consiglio.