Rep. Congo: padre Attanasio, ‘a rapimento andato male non ci crede più nessuno’**

Milano 21 feb. (Adnkronos) – “Ci sono tantissime cose che non quadrano e ormai alla storia del rapimento andato male non ci crede più nessuno. È fuori di dubbio: ci sono tantissimi elementi che vanno in quella direzione”. Lo dichiara all’Adnkronos Salvatore Attanasio, padre dell’ambasciatore Luca, a un anno dall'agguato in Congo nel quale hanno perso la vita suo figlio e il carabiniere Vittorio Iacovacci.

“Le indagini sono tutt’ora in corso. Tutta la dinamica di quello che è accaduto è ancora nebulosa. Quello che abbiamo letto sui giornali oggi è una pura ricostruzione. Il nostro avvocato sta adesso studiando gli atti e poi i prossimi giorni ci incontreremo e cercheremo di capire”, spiega Attanasio, che comunque dice di “aspettare la conclusione delle indagini” per sbilanciarsi, anche sulle responsabilità dei due funzionari del Programma alimentare mondiale (Pam), indagati per omicidio colposo.

“Sarà l’inchiesta che andrà avanti a stabilirlo, ma intanto è un primo passo”, commenta il padre dell’ambasciatore ucciso. “È un cerchio che via via si stringe. Vediamo quanti pesci nella rete resteranno impigliati”, conclude Attanasio.