Report Idealista, l'andamento del mercato italiano nel 2023

Milano, 28 dic. (askanews) – Uno sguardo d’insieme all’andamento del mercato nel 2023 è il tema centrale dell’ultimo report curato da Idealista, il portale immobiliare leader per lo sviluppo tecnologico in Italia. Il dato principale riguarda l’incremento dell’1,7% del prezzo delle abitazioni usate in Italia, per attestarsi ad un valore medio di 1.843 euro al metro quadro. Trend analizzati con attenzione da Vincenzo De Tommaso, responsabile dell’ufficio studi di Idealista:

“Il 2023 è stato l’anno in cui nel mercato immobiliare si è realizzata una tempesta perfetta, rappresentata da una parte dall’aumento del tasso di interesse sui mutui e dall’altra dalla carenza di immobili. Tale congiuntura ha reso quindi più difficile diventare proprietari di casa”.

Fattori che si confermeranno anche nel nuovo anno? Non necessariamente, ma di certo sono situazioni da tenere monitorate anche nel corso dei prossimi mesi:

“Il rallentamento della domanda per gli immobili visto quest’anno potrebbe riproporsi anche nel 2024, ma ciò non avrà un riflesso potente sull’andamento delle quotazioni immobiliari, che rimarranno pressoché stabili. Per gli acquirenti più giovani, il mercato del nuovo anno dipenderà soprattutto dalla situazione dei mutui, dalla pressione salariale e dall’inflazione, così come dal rallentamento dell’economia. Questi fattori sono un’incognita e potrebbero determinare il rilancio del mercato oppure confermare un rallentamento anche per il 2024”.

In una stagione che potrebbe confermarsi di incertezza, condizioni complicate soprattutto per i giovani, che potrebbero essere i soggetti più svantaggiati nell’accedere all’acquisto della prima casa. Fra i tanti dati del report di Idealista per il 2023, da sottolineare infine quelli riguardanti i capoluoghi di provincia e in particolare le grandi città: Napoli conferma un trend fortemente crescente con un aumento dei prezzi immobiliari dell’11,8%, i numeri di Milano restano un riferimento e segnano una crescita dell’1,7%, infine resilienza inferiore per quanto riguarda Roma, con prezzi in calo dello 0,3%.