Report Iss: il tasso di ricovero in terapia intensiva tra chi ha la booster e i non vaccinati

Il Report esteso dell'Istituto superiore di sanità, che integra il monitoraggio settimanale sul Covid, chiarisce i numeri delle terapie intensive

Il Report esteso dell’Istituto superiore di sanità, che integra il monitoraggio settimanale sul Covid, chiarisce i numeri delle terapie intensive.

Report settimanale dell’Iss: le terapie intensive

Secondo il report settimanale esteso pubblicato dall’Istituto superiore di sanità, ad oggi il tasso di ricovero in terapia intensiva in Italia è pari a 26,7 casi ogni 100 mila per i non vaccinati e 0,9 ogni 100mila per i vaccinati con la dose booster.

Inoltre per chi ha la terza dose l’efficacia nel prevenire la diagnosi e i casi di malattia severa è pari al 68,8% e al 98%.

Report settimanale dell’Iss: l’efficacia del vaccino

L’Istituto superiore di sanità chiarisce anche qual è la vera efficacia del vaccino a distanza di tempo dalle somministrazioni: “L’efficacia del vaccino nel prevenire la diagnosi di infezione SARS-CoV-2 è pari a 71% entro 90 giorni dal completamento del ciclo vaccinale, 57% tra i 91 e 120 giorni, e 34% oltre 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale.”

Report settimanale dell’Iss: la malattia “severa”

Sempre secondo gli esperti: “L’elevata efficacia vaccinale nel prevenire casi di malattia severa è 95% nei vaccinati con ciclo completo da meno di 90 giorni, 93% nei vaccinati con ciclo completo da 91 e 120 giorni e 89% nei vaccinati che hanno completato il ciclo vaccinale da oltre 120 giorni.”