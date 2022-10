Report Istat, l’aumento del carrello della spesa è il più alto degli ultimi 40 anni

Quanto costa fare la spesa in Italia nel 2022? L'inflazione è cresciuta esponenzialmente e i prodotti costano più ch ein passato: lo studio dell'Istat

Carrelli della spesa sempre più vuoti, a parità di soldi spesi dalle famiglie nei supermercati. Gli italiani si trovano, in questo momento, davvero in difficoltà dal punto di vista economico, con l’inflazione che è schizzata alle stelle.

Istat, aumento del carrello della spesa: è record negli ultimi 40 anni

Secondo gli ultimi dati raccolti dall’Istat, nel mese di settembre l’inflazione in Italia ha toccato il 9%, tornando a far sentire il suo enorme peso sulle tasche dei cittadini. Si tratta del dato più alto dal 1985, un record, quindi, che vale per gli ultimi 40 anni. Ad incidere è soprattutto il caro dei carburanti, di cui si parla ormai da mesi, e l’aumento conseguente del prezzo di alcuni prodotti di prima necessità.

La crisi energetica incide enormemente sul carrello della spesa: più salato dell’11,1% rispetto a solo un anno fa.

La spiegazione dell’Istat: cosa sta accadendo in Italia

“Si deve risalire a luglio 1983, quando registrarono una variazione tendenziale del +12,2%, per trovare una crescita dei prezzi del carrello della spesa, su base annua, superiore a quella di settembre 2022“ – spiega l’istituto di statistica più importante del nostro Paese.

Una situazione che la grande distribuzione fatica a sopportare, scaricando a sua volta la pressione sui consumatori finali.