Report: Schlein, ‘Gasparri ha mentito, dismetta partecipazione da società’

Roma, 21 dic. (Adnkronos) – "Da poco si è concluso il voto della Giunta al Senato su Gasparri. A prescindere dal fatto che la maggioranza nella Giunta abbia deciso e stabilito la compatibilità di questa presidenza di una holding" da parte di Gasparri, "c'è un fatto clamoroso di opportunità politica per cui dovrebbe dismettere quella partecipazione non solo perchè ha mentito e non è stato trasparente riguardo all'incarico di presidente di questa società ma anche perchè Gasparri nella scorsa legislatura era presidente dello stesso organo che oggi si è espresso e quinedi le regole le conosce bene". Così Elly Schlein ai cronisti.

"Ha mentito dicendo di non avere incarichi operativi invece li ha e in più non è trasparente su cosa faccia e quale sia composizione della società che presiede, vorremo capire chi sono i soci. Il Pd ha chiesto per questi motivi un supplemento di informazioni per fare una valutazione del caso. La maggioranza ha negato al Pd di ottenere questi chiarimenti. C'è una colossale questione di opportunità politica e di conflitto d'interessa. Noi non smetteremo di chiedere chiarezza anche a Gasparri stesso".