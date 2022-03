Reporter russa Ovsyannikova: interrogata per 14 ore, senza legale

Milano, 15 mar. (askanews) – All’uscita del tribunale la reporter russa Marina Ovsyannikova – che ha esposto un cartello pacifista in tv – ha detto di essere stata interrogata per 14 ore senza alcun supporto legale. E ha che intende rimandare tutti i commenti dettagliati a domani, “perché ho solo bisogno di riposare”.

“Io voglio ringraziare tutti prima di tutto i colleghi per il sostegno. Una giornata molto complessa della mia vita.

Ho passato una notte in bianco, più di 14 ore di interrogatorio. Non mi hanno permesso di chiamare i miei familiari e chi mi è vicino. Non mi hanno dato un avvocato per questo io mi trovavo in una situazione abbastanza complicata. Quindi un commento ve lo darò domani, oggi ho bisogno di riposare”.