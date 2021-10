Repubblica Ceca, il Presidente Milos Zeman è stato ricoverato in terapia intensiva

Il Presidente della Repubblica Ceca Milos Zeman è stato ricoverato in terapia intensiva. A riferirlo il suo medico curante.

Il capo dello Stato della Repubblica Ceca Milos Zeman è stato ricoverato in terapia intensiva. Ad annunciarlo è stato il suo medico curante che ha spiegato che non può ancora rendere pubbliche le sue condizioni: “Il motivo del ricovero sono le complicazioni delle malattie per le quali ha ricevuto cure”, ha precisato a seguito di una breve dichiarazione fatta ai giornalisti. Stando a quanto appreso il ricovero sarebbe avvenuto nella mattinata di domenica 10 ottobre dopo aver avuto un colloquio con il capo del Governo Babis.

Zeman 77 anni, da tempo era costretto a stare sulla sedia rotelle a causa di una grave forma di diabete.

Repubblica Ceca Milos Zeman, il ricovero all’ospedale militare di Praga

Ricoverato all’ospedale militare di Praga a seguito di complicazioni legate al suo stato di salute, Zeman da tempo è costretto a stare su una sedia a rotelle. Il Presidente della Repubblica Ceca si è inoltre ritirato dalla vita pubblica. Ciò non gli avrebbe comunque impedito di ricoprire un ruolo fondamentale nelle ultime elezioni del parlamento.

Il bollettino medico rimarrebbe ancora riservato anche se, anticipazioni della BBC, renderebbero noto chè si troverebbe in cura per un’ascite.

Repubblica Ceca Milos Zeman, il Presidente è noto per essere un grande bevitore

Le condizioni di salute del Presidente Ceco sarebbero legate a vizi quali fumo e alcool dei quali farebbe un grande uso. Sarebbero stati in molti a far notare che il peggioramento graduale dello stato di salute sarebbe dovuto proprio a causa del suo stile di vita non proprio salutare.

Un precedente ricovero sarebbe avvenuto solo qualche settimana fa, e precisamente il 14 settembre.

Stando a quanto appreso si sarebbe trattato di esami già precedemente pianificati. Non sarebbero state quindi rilevate particolari criticità circa le sue condizioni di salute.

Repubblica Ceca Milos Zeman, il contributo fondamentale nella formazione del Governo

Incarico prettamente rappresentativo, il Presidente Milos Zeman è stato molto attivo nelle ultime elezioni. Ha infatti avuto il ruolo importante di individuare e nominare il primo ministro, ruolo che avrebbe visto Andrej Babis essere risultato il più votato.

Il Presidente della Repubblica Ceca Zeman aveva proprio incontrato quest’ultimo poco prima di essere stato ricoverato all’ospedale di Praga.