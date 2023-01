Home > Askanews > Repubblica Ceca sceglie il presidente, Babis vota a sud di Praga Repubblica Ceca sceglie il presidente, Babis vota a sud di Praga

Roma, 27 gen. (askanews) – Accompagnato dalla moglie Monika, l’ex primo ministro e miliardario Andrej Babis, che corre per la presidenza della Repubblica ceca, ha votato in un seggio nella piccola città di Pruhonice, a sud di Praga, nel secondo turno delle presidenziali. Babis dovrà vedersela con l’ex generale Nato Petr Pavel, dato ampiamente per favorito nei sondaggi. I seggi chiuderanno sabato 28 gennaio alle 14.

