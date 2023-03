Residenze a Napoli e Marano per incassare il doppio reddito

In Campania, scoperte una serie di truffe ai danni dello stato per aggiudicarsi il doppio reddito di cittadinanza.

Per ottenere il reddito di cittadinanza, i criteri sono ferrei e ben precisi. Ben presto però, l’ingegno italiano ha trovato un modo per aggirarli, cercando di percepirlo anche quando non si potrebbe o addirittura di percepirne due. É quello che è successo a Napoli.

Doppio reddito di cittadinanza, il caso a Napoli

Un’operazione portata avanti dall’arma dei Carabinieri del capoluogo campano ha fatto emergere diverse irregolarità. Una in particolare ha destato la curiosità dei giornali per la sua arditezza. Un uomo di origini romene, infatti, è riuscito a incassare il contributo mensile due volte. Per farlo, ha inserito ogni volta due residenze diverse, una a Napoli e una a Marano, arrivando a presentare documenti falsi alle poste. É stato immediatamente denunciato e l’erogazione del sussidio è stata sospesa.

Doppio reddito e truffe, gli altri casi

Non è sicuramente il primo ad aver messo in atto truffe e falsificazioni per aggiudicarsi dei soldi, anche solo parlando della Campania. Casi simili si sono riscontrati negli ultimi mesi a Merano, con lo stesso sistema della doppia residenza, ma anche a Scampia, Napoli Marianella, Pozzuoli e Poggioreale. La scoperta di queste truffe sistemiche da parte delle forze dell’ordine hanno portato a più di 120 arresti. Si parla di milioni di euro di soldi dello stato versati nelle tasche di chi non ne aveva assolutamente diritto.