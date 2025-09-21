Resilienza del sistema sanitario a Gaza durante i conflitti

Nel cuore di Gaza City, l’ospedale al-Shifa è diventato un punto focale di speranza e resilienza in mezzo al conflitto in corso. Nonostante gli attacchi devastanti delle forze israeliane, i professionisti medici che operano qui hanno dimostrato un impegno profondo verso i loro pazienti, considerandosi essenziali anche di fronte a una difficoltà schiacciante.

L’ospedale, un tempo la più grande struttura medica della Striscia di Gaza, ora si presenta parzialmente in rovina a seguito dei bombardamenti e delle offensive di terra iniziati nell’ottobre 2023.

Nonostante i danni, al-Shifa rimane un simbolo di perseveranza per molti palestinesi, offrendo assistenza critica ai feriti e ai vulnerabili.

La situazione critica della sanità

Con il continuo svolgimento delle operazioni militari israeliane, le condizioni all’interno di al-Shifa stanno diventando sempre più disperate. I resti di quello che era un centro medico a pieno regime si sono trasformati in reparti di emergenza improvvisati, dove il personale sanitario si sforza di assistere a un afflusso di civili feriti. La trasformazione delle unità chirurgiche bombardate in aree di terapia intensiva illustra la risorse disperata del personale medico.

Le sfide affrontate dal personale medico

I professionisti della salute di al-Shifa si trovano ad affrontare sfide senza precedenti. Una dottoressa volontaria australiana attualmente in servizio presso l’ospedale ha commentato l’eccezionale resilienza mostrata dai suoi colleghi, descrivendoli come “eroi” che continuano a operare in condizioni terribili. Ha osservato che molti medici, infermieri e studenti di medicina hanno scelto di rimanere e lavorare nell’ospedale, nonostante la costante minaccia di violenza.

“Il trauma e il carico di lavoro superano ciò che chiunque dovrebbe sopportare. È una testimonianza della forza e della dedizione umana,” ha dichiarato a Al Jazeera. Il loro impegno per la cura dei pazienti, anche a grande rischio personale, sottolinea il ruolo cruciale che i lavoratori della salute svolgono in tempi di crisi.

Perdite personali e leadership sotto pressione

Il dottor Mohammed Abu Salmiya, direttore dell’ospedale, incarna le sfide affrontate dai leader sanitari in questo ambiente tumultuoso. Dopo aver subito oltre sette mesi di detenzione da parte israeliana con accuse infondate, è tornato al suo ruolo per guidare il suo team attraverso circostanze inimmaginabili. Tragicamente, in un recente attacco aereo, ha perso diversi membri della famiglia, tra cui suo fratello e giovani nipoti.

Continuare la missione nonostante la tragedia

Nonostante le sue perdite personali, il dottor Abu Salmiya rimane risoluto nella sua missione. Ha articolato la continua dedizione del suo team medico, affermando: “Il nostro personale è impegnato a proseguire i propri sforzi umanitari, fornendo assistenza a coloro che ne hanno bisogno nonostante l’immensa pressione.” Le sue parole riflettono lo spirito di coloro che lavorano instancabilmente all’interno delle mura dell’ospedale, una testimonianza della loro determinazione incrollabile.

Al-Shifa non è sola nella sua lotta; altre strutture sanitarie in tutta Gaza stanno affrontando simili devastazioni. Il dottor Ahmed al-Farra, responsabile della pediatria presso l’ospedale Nasser di Khan Younis, ha condiviso che i team sanitari nell’enclave stanno affrontando le stesse condizioni critiche. “I lavoratori della salute sono nel mirino, e molti hanno perso la vita,” ha lamentato, enfatizzando la situazione precaria per tutto il personale medico nella regione.

Le implicazioni più ampie del conflitto

Il conflitto in corso ha implicazioni di vasta portata per la sanità a Gaza. Con le infrastrutture in rovina e le risorse che scarseggiano, la capacità di fornire assistenza medica adeguata è sempre più compromessa. Il dottor al-Farra ha espresso preoccupazione per il futuro della sanità a Gaza, dove gli attacchi ai team e alle strutture sanitarie sono diventati allarmantemente frequenti.

La situazione evidenzia una crisi umanitaria critica, in cui le popolazioni più vulnerabili affrontano sia traumi fisici che psicologici. Mentre il mondo osserva, la resilienza dei professionisti sanitari di Gaza serve come un toccante promemoria della capacità dello spirito umano di resistere e dell’importanza vitale dell’assistenza medica nelle zone di conflitto.