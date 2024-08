Resistenza: Casellati, 'Sant'Anna Stazzema ferita profonda e monito per tutti'

Roma, 12 ago. (Adnkronos) - "Oggi ricordiamo con profonda commozione la strage di Sant’Anna di Stazzema, dove il 12 agosto 1944, 560 innocenti, tra cui molte donne e bambini, persero la vita per mano della barbarie nazifascista. Anche a 80 anni di distanza, questa tragedia rimane una feri...

Roma, 12 ago. (Adnkronos) – "Oggi ricordiamo con profonda commozione la strage di Sant’Anna di Stazzema, dove il 12 agosto 1944, 560 innocenti, tra cui molte donne e bambini, persero la vita per mano della barbarie nazifascista. Anche a 80 anni di distanza, questa tragedia rimane una ferita profonda nella nostra storia e un monito per tutti noi". Lo afferma il ministro per le Riforme, Elisabetta Casellati.

"Per onorare la memoria delle vittime, in un mondo minacciato da nuovi conflitti e divisioni, dobbiamo riaffermare con forza -prosegue l'esponente dell'Esecutivo- l’impegno per la pace, la libertà e la giustizia, opponendoci a ogni forma di violenza: sono questi i valori con cui l’Italia e l’Europa seppero risorgere dalle macerie della guerra".