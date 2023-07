Resistenza: Ciriani, 'Paola Del Din ci insegna valore di essere italiani'

Roma, 29 lug. (Adnkronos) – "Una vita, straordinaria ed esemplare, interamente dedicata all’Italia e alla libertà. Tutti i cittadini, oltre ovviamente alle istituzioni, devono a Paola Del Din immensa gratitudine. La professoressa Del Din ancora oggi insegna a tutti noi, partendo dai più giovani, il valore di essere italiani, il valore di essere patrioti, come lei stessa ama definirsi, perché si è battuta per tutti i suoi concittadini, senza distinzione e appartenenza. Dalla storia di Paola Del Din tutti quanti, iniziando da chi fa politica, dobbiamo imparare che siamo prima di tutto italiani e lo siamo sotto lo stesso tricolore e che il dopoguerra, dopo dittatura, divisioni, lutti e tragedie ci ha lasciato, grazie a persone come lei, istituzioni democratiche salde e forti". Così Luca Ciriani, ministro per i rapporti con il Parlamento, oggi alla presentazione del libro dedicato a Paola Del Din 'Nome in codice Renata', a Tolmezzo.