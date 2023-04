Resistenza: Fratoianni, 'La Russa eviti di riscrivere storia a pochi giorni da 25 aprile'

Roma, 1 apr. (Adnkronos) - "Capisco che quando il Governo è in difficoltà per ciò che ha promesso e non riesce a realizzare, e quando la destra deve nascondere i suoi continui flop, va bene la distrazione di massa grazie alle esternazioni del presidente del Senato. Ma le pa...

Roma, 1 apr. (Adnkronos) – "Capisco che quando il Governo è in difficoltà per ciò che ha promesso e non riesce a realizzare, e quando la destra deve nascondere i suoi continui flop, va bene la distrazione di massa grazie alle esternazioni del presidente del Senato. Ma le parole di La Russa sono davvero degne della peggior paccottiglia revisionista fascista, ed è evidente che è incompatibile con la carica che ricopre, perché le sue parole gettano vergogna sulle Istituzioni repubblicane. La verità è che dovrebbe semplicemente dimettersi e non lo farà, ma almeno risparmi al Paese e agli italiani la vergogna continua a poche settimane dal 25 aprile di cercare di riscrivere la storia". Lo afferma il segretario di Sinistra italiana Nicola Fratoianni, parlamentare dell’Alleanza Verdi Sinistra.