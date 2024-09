Resistenza: Rosato (Az), 'eroi perché hanno scelto strada della libertà'

Roma, 19 set. (Adnkronos) - “L’istituzione della Giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi fa sì che quella memoria non appartenga solo ai singoli ma alle istituzioni. Un modo per rendere onore e ricordare quei milioni di italiani che si sono ribellati...

Roma, 19 set. (Adnkronos) – “L’istituzione della Giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi fa sì che quella memoria non appartenga solo ai singoli ma alle istituzioni. Un modo per rendere onore e ricordare quei milioni di italiani che si sono ribellati al fascismo, al nazismo e hanno scelto la strada faticosa della Resistenza, mettendo a rischio la loro vita per perseguire la strada della libertà e della difesa di quella che oggi è la nostra Patria”. Lo ha detto Ettore Rosato, vicesegretario di Azione, intervenendo in Aula dichiarando il voto favorevole del Gruppo.

“Doveroso che la scuola – ha proseguito – trovi il modo di ricordare, nei propri programmi educativi, qual è la storia di questo Paese e quali sono stati i percorsi faticosi che ha affrontato. Gli italiani che oggi onoriamo non sono stati eroi perché volevano esserlo, ma perché sono stati costretti a scegliere tra la libertà di un popolo o il restare soggiogati ad un regime. Un tipo di eroismo a cui ci si presta per senso di appartenenza, un tipo di eroismo che è la base della nostra Costituzione” ha concluso.