Resistenza: Schlein, 'a Sant'Anna di Stazzema oltraggio a umanità'

Roma, 12 ago. (Adnkronos) – “Ottant’anni dopo il ricordo resta intatto, il tempo non può lenire il dolore per una delle stragi più feroci compiute dai nazi-fascisti durante l'estate del 1944 ai danni delle popolazioni civili. L’eccidio di Sant’Anna di Stazzema è e resta un oltraggio all’umanità, la negazione della dignità e dei valori sui quali si fonda la nostra Costituzione. Continueremo a impegnarci per conservare il ricordo di questa strage non solo per un esercizio di memoria ma perché in futuro mai più possano accadere cose simili”. Così in una nota la segretaria del Pd Elly Schlein.