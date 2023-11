"Respect for Future", Fincantieri verso la cultura del rispetto

Trieste, 24 nov. (askanews) – Si è tenuta oggi al Trieste Convention Center la conferenza di lancio dell’iniziativa “Respect for Future” promossa da Fincantieri in vista della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Il progetto è volto al riconoscimento e l’eliminazione di ogni forma di sopruso e violenza, promuovendo l’uguaglianza e il rispetto reciproco.

Fincantieri con “Respect for Future” si apre all’ascolto, promuovendo reti di sostegno e strumenti volti ad offrire, specialmente alle donne, un’alternativa di vita libera da ogni tipo di sopraffazione. Proprio di questo ha parlato ai nostri microfoni l’amministratore delegato di Fincantieri Pierroberto Folgiero:

“Vogliamo dire la nostra e raccontare a tutte le persone venute qui oggi qual è il taglio concreto, non banale e non ovvio, che vogliamo dare a questi temi ossia quelli della diversità, della violenza sulle donne. Parleremo proprio di questo”.

Sempre nell’intento di combattere la violenza di genere è stata annunciata la collaborazione con “Differenza Donna”, l’organizzazione responsabile del numero nazionale di pubblica utilità (1522), introdotto dal Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri nel 2006. Della partnership tra Differenza donna e Fincantieri ci ha parlato Elisa Ercoli (progetto ANTENNA):

“La nostra collaborazione consiste prima di tutto in una grande sensibilizzazione a tutta la popolazione di Fincantieri. Sappiamo che serve una grande cambio di passo culturale, e per questo vogliamo sensibilizzare perché a volte siamo troppo abituati a normalizzare anche quei segnali che invece dovrebbero far riconoscere quando c’è una violenza”.

Luciano Sale, Direttore Human Resources e Real Estates ci ha spiegato qual è il valore aggiunto per Fincantieri di un’iniziativa così ambiziosa e cosa può portare all’azienda e al territorio.

“Stiamo dando forma e sostanza a quello che da anni stiamo portando avanti soprattutto sul tema della discriminazione e violenza di genere. Se dovessi dirvi qual è il nostro desiderio da lasciare sul territorio, è sicuramente quello di costruire e collaborare per trasformare alcune sedi di lavoro in punti ‘viola’ di donne per strada. Sono luoghi dove persone in difficoltà possono essere accolte, ascoltate ed aiutate.

“Respect for Future” è parte integrante di “everyDEI”, che testimonia l’impegno quotidiano di Fincantieri verso la diversità, l’equità, l’inclusione e la promozione del rispetto sul luogo di lavoro.