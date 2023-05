Due anni di carcere e 80mila euro da risarcire a Mario Balotelli: questa la pena per l’artefice del sexy-ricatto nei confronti del calciatore.

Due anni e tre mesi di reclusione, oltre agli 80mila euro di risarcimento danni nei confronti della parte offesa, ovvero dell’ex centravanti di – tra le altre – Inter, Milan e Liverpool, Mario Balotelli.

Questa la sentenza pronunciata ieri, martedì 23 maggio, dal giudice del tribunale monocratico Claudia Molinaro nei confronti di Roberto Imparato, il legale trevigiano ritenuto responsabile di una tentata estorsione ai danni del calciatore. Il colpevole all’epoca aveva ricattato Balotelli, pretendendo la somma di 150mila euro, per tacere in merito una brutta vicenda legata a un rapporto che il calciatore aveva avuto con una ragazza vicentina, ai tempi ancora minorenne.

Secondo l’accusa, la ragazza vicentina – con cui Balotelli ha sempre raccontato e confermato di avere avuto dei rapporti consenzienti – spinta dall’avvocato Imparato, era arrivata ad accusare il calciatore di averla violentata.

Lo stesso Imparato, però, aveva minacciato l’ex attaccante della Nazionale di vendere la notizia ai giornali, e in cambio del silenzio gli aveva chiesto ingenti somme di denaro.

«Imparato mi chiedeva soldi per non fare uscire quella falsa notizia. Io alla ragazza avevo chiesto scusa perché non ci sarebbe stato un futuro, ma non certo perché c’era stata violenza».