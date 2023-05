Rete Cowo®, il Network dei Coworking Indipendenti con oltre 100 spazi dedicati ai professionisti

Cowo® è la Rete dei Coworking Indipendenti di riferimento nel nostro Paese, nata dall’idea di Massimo Carraro e Laura Coppola. Inaugurata nel 2008, oggi conta oltre 100 strutture, dislocate in Italia e in Canton Ticino. Rappresenta un vero e proprio modello di condivisione di spazi e conoscenze: una community che ospita migliaia di professionisti afferenti ad ogni settore lavorativo.

Il Coworking Italia espressione di Rete Cowo® rappresenta una risorsa sempre più apprezzata dai lavoratori. Il progetto, nato con una vocazione trasversale, è concepito per coinvolgere con la medesima efficacia proprietari immobiliari e realtà in affitto, aziende e singoli professionisti, associazioni e fondazioni, società ed enti pubblici.

E durante gli anni, lo spirito di Cowo® è rimasto sempre lo stesso. È riuscito a creare un approccio integrato, ben impostato e sapientemente articolato, cosicché chiunque (in possesso di alcuni semplici requisiti), possa inaugurare una proficua attività di Coworking.

In questo caso, viene fornita una consulenza su misura, strutturata in più step. Prevede, innanzitutto, un sopralluogo da parte di un esperto (in persona o in videochiamata), un’analisi delle potenzialità commerciali e dei possibili margini di guadagno, un Business Plan su tre anni, un documento di valutazione del progetto di Coworking, una sessione conclusiva e un colloquio finale insieme a Massimo Carraro, fondatore di Rete Cowo®.

Naturalmente, le attività della Rete sono molteplici, proposte nell’ottica di una continua evoluzione, a beneficio di tutto il Network. Si va, ad esempio, dalla formazione tematica allo studio costante della contrattualistica, dal monitoraggio e assistenza in occasione di sovvenzioni e bandi alle strategie di marketing/comunicazione personalizzate, dagli eventi nazionali ai rapporti con le istituzioni.

Nell’offerta di Rete Cowo® s’incontrano numerosi servizi che rispondono alle diverse necessità operative del mondo imprenditoriale. Vengono messi infatti a disposizione coworking dedicati ad aziende, startup, ma anche soluzioni che riguardano il mondo dell’artigianato, freelance, consulenti, per incontri, per formatori e tanti altri ancora.

Il Web continua ad essere uno degli ambienti di riferimento per il Network. Lo stesso sito ufficiale, composto da 1.400 articoli e pagine, è il simbolo di una conversazione ancora aperta sul mondo del Coworking e rappresenta un autentico punto di riferimento per tutta la Coworking Community dal 2009.

Alla base del progetto, infine, vi è il grande contributo di Massimo Carraro. Oltre ad essere il co-fondatore di Rete Cowo®, è anche l’autore del libro “Ho fatto un Coworking, anzi 100: Se la relazione viene prima del business: storia di Cowo®”, disponibile su Amazon.

Come scoprire tutte le prerogative garantite dalla Rete Cowo® e i servizi offerti? Basta digitare https://cowo.it!