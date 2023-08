Rete di spaccio fra Trani e Bisceglie smantellata dai carabinieri

Roma, 29 ago. (askanews) – I carabinieri del Comando Provinciale di Barletta-Andria-Trani hanno smantellato una rete di spaccio che agiva nella zona fra Trani e Bisceglie. Oltre 100 uomini dell’Arma sono stati impegnati nell’operazione che ha portato all’esecuzione di 16 misure cautelari, di cui 5 carcere, 10 ai domiciliari e un minorenne in comunità.

La droga, principalmente cocaina, marijuana e hashish, veniva venduta nel pieno centro delle due città, grazie a telefoni dedicati con cui i compratori contattavano gli spacciatori per accordarsi.

L’attività è partita grazie all’arresto in flagranza di reato -avvenuto in Bisceglie, nel gennaio 2023 di due persone (madre e figlio), trovate in possesso di sostanze stupefacenti, materiale per il confezionamento del narcotico, denaro ritenuto provento dell’attività di spaccio numerosi ordigni esplosivi di fabbricazione artigianale, illegalmente detenuti e custoditi presso la loro abitazione.