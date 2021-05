Rete Tim in down tecnico: in migliaia le segnalazioni

Moltissime utenti hanno segnalato nella serata di sabato 8 maggio, malfunzionamenti nelle rete tim che è andata in down tecnico.

Moltissimi utenti tim hanno segnalato nella sera di sabato otto maggio 2021, malfunzionamenti alla connessione internet, con la rete Tim andata in down tecnico. A renderlo noto il portale Downdetector che ha riportato che a partire dalle ore 22 sarebbero state oltre 22 mila le segnalazioni da parte degli utenti.

Vi sarebbero disguidi anche da parte dell’assistenza tecnica. Le segnalazioni ad ogni modo arriverebbero in particolar modo dagli utenti della rete fissa, anche se vi sarebbero stati alcuni casi anche da rete mobile. Il problema riguarderebbe tutta Italia.

Tim down tecnico – segnalazioni dei malfunzionamenti già in mattinata

Benché la segnalazione a livello nazionale sarebbe avvenuta tra le 22 e le 22.30 circa, sarebbero emersi primi disguidi già nella mattinata di sabato 8 maggio.

Diversi utenti, sia sui social che sul web avrebbero addirittura lamentato problemi antecedenti addirittura dal venerdì, segnalando come molti starebbero utilizzando le connessioni mobili come hotspot mettendo in luce il disagio non indifferente. Diversi gli utenti che avrebbero rassicurato postando come la Rete 4G sia funzionando.

Tim down tecnico – l’ironia di molti utenti

Sui social network e in particolare modo su Twitter, moltissimi utenti hanno ironizzato scrivendo come “grazie” alla mancanza della Rete fissa si siano sintonizzati sulla trasmissione “Amici” come ripiego: “Grazie Tim down che mi costringi a guardare sto scempio di amici.

Di sabato sera. Nel 2021″, ha scritto un utente. C’è chi si chiede se il malfunzionamento alla Rete Tim sia dovuto all’arrivo del razzo cinese: “Voi vedere che il razzo cinese ha buttato giù qualche mega antenna principale di Tim?”, ha scritto un altro utente. Alcuni infine avrebbero ironizzato sul jingle pubblicitario cantato da Mina.

Tim down tecnico – segnalazioni anche da utenti Windtre

Stando a quanto appreso, il picco delle segnalazioni per quanto riguarda gli utenti Tim sarebbe arrivato intorno alle ore 22.53.

Segnalazioni anche da utenti Windtre che circa un minuto dopo hanno lamentato un problema simile seppur in misura min0re. Anche in questo caso le difficoltà a contattare l’assistenza tecnica sarebbe stata tanta.