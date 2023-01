Retrocessione della Juventus in B: le agenzie di scommesse sospendono le quote

Retrocessione della Juventus in B: le agenzie di scommesse sospendono le quote

Retrocessione della Juventus in B: le agenzie di scommesse sospendono le quote

Terremoto in serie A.

Trema la casa bianconera. A causa delle penalizzazioni inflitte alla Juventus dalla Procura federale, per la squadra c’è anche il rischio di retrocessione. L’ipotesi, diffusasi nelle ultime ore, sarebbe un ulteriore colpo per la società, pena per gli illeciti presumibilmente commessi con le cosiddette «manovre stipendi», per le quali a rischiare sarebbero anche i giocatori firmatari.

Proroga delle indagini e allarme nelle scommesse

È stata effettuata da parte della Procura FIGC: quaranta giorni in più per indagare più capillarmente dopo la riapertura del processo sul caso delle plusvalenze fittizie.

Tra le conseguenze della proroga, l’allarme nelle agenzie di scommesse che, per il timore che il flusso delle giocate aumentasse, sono state costrette a rimuovere a scopo precauzionale la quota per i problemi giudiziari da cui è stata investita la squadra bianconera. Attualmente l’attenzione è focalizzata sugli illeciti che sarebbero stati commessi nella gestione finanziaria da parte dei vertici della squadra: se ci saranno elementi sufficienti per dimostrare l’estistenza di tali illeciti, la punizione entrerà in vigore.

Cosa dice la Legge?

L’articolo 31 del Codice di Giustizia sportiva recita: «La società che pattuisce con i propri tesserati o corrisponde loro compensi, premi o indennità in violazione delle disposizioni federali vigenti, è punita con l’ammenda da uno a tre volte l’ammontare illecitamente pattuito o corrisposto, cui può aggiungersi la penalizzazione di uno o più punti in classifica». A esso si aggiungono l’articolo 4 sui «principi della lealtà, della correttezza e della probità» e l’articolo 6 sulla responsabilità della società.

Tre articoli, tre categorie di doveri. Dove si posiziona la Juventus? Quaranta i giorni in più per far luce.