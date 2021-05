Reunion Friends, i fan sono preoccupati per Matthew Perry

La tanto attesa reunion di Friends sta per andare in onda, ma i fan sembrano particolarmente preoccupati per Matthew Perry.

Tra pochi giorni Friends: The Reunion andrà finalmente in onda. Si tratta di uno speciale che riunirà il gruppo di amici dello show, che è terminato nel 2004. Dopo l’uscita del trailer i fan si sono molto preoccupati per Matthew Perry.

Reunion Friends: Matthew Perry in lacrime

Mancano pochissimi giorni all’uscita di Friends: The Reunion, lo speciale che consentirà ai fan di vedere l’amatissimo gruppo di amici di nuovo insieme. Molti speravano in un episodio speciale, per vedere cosa è successo dopo 17 anni ai protagonisti. In realtà, come emerso anche dal trailer, si tratta di un dietro le quinte degli attori della serie, che sono tornati nei luoghi dello show e hanno anche provato a replicare qualche scena.

Da quando è uscito il trailer dello speciale, molti fan si sono preoccupati per le condizioni di Matthew Perry, che nello show interpreta Chandler Bing. Era uno dei personaggi più divertenti e più amati di Friends, ma le sue condizioni di salute non sono apparse particolarmente buone. Nel trailer si vede l’attore che piange. Arriva subito in suo soccorso Jennifer Aniston, che sembra non essere invecchiata di un giorno, che gli ha appoggiato la mano sulla gamba e sulla spalla per sostenerlo.

Potrebbe trattarsi semplicemente di un momento di commozione e di nostalgia, ma i fan hanno notato altri elementi che hanno scatenato la loro preoccupazione.

Reunion Friends: fan preoccupati per Matthew Perry

Il cast di Friends, compreso Matthew Perry ovviamente, ha rilasciato un intervista promozionale a People. L’attore ha parlato di alcuni dettagli dello show e di questa tanto attesa reunion. Molti fan hanno notato che Matthew Perry biascicava mentre parlava e che sembrava confuso. Alcuni utenti hanno espresso la loro preoccupazione, dicendo che li addolora molto vederlo in quelle condizioni. La storia dell’attore non aiuta a far passare questa preoccupazione. Negli anni ha confessato di essere stato dipendente da alcol e sostanze stupefacenti. Tutto questo accadeva anche durante le riprese di Friends. Tempo fa, durante un’intervista, aveva spiegato di essere riuscito a nascondere bene la cosa, ma alcune persone sul set si sono rese conto dei suoi problemi. “Non ricordo tre anni di serie. Niente proprio… Qualcosa tra la stagione 3 e 6, ero un po’ fuori” aveva dichiarato. Vederlo non particolarmente in forma in questo trailer ha ulteriormente spaventato i fan.

Reunion Friends: la reazione dei fan

I fan hanno notato anche che l’attore, rispetto ai suoi colleghi, è apparso molto più invecchiato e anche un po’ trascurato. “Spero stia bene, non sembra affatto” ha scritto un utente. “Sono triste e spaventato per Perry” ha aggiunto un altro utente. La preoccupazione dei fan è sempre più forte, ma molti fan hanno anche voluto sottolineare quanto sia stato difficile per lui riuscire a superare i suoi problemi.