Revoca dei Visti USA: Polemiche e Commenti su Charlie Kirk

Il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha recentemente revocato i visti a sei cittadini stranieri. Questa decisione è stata presa in risposta a commenti offensivi pubblicati sui social media riguardo a Charlie Kirk, attivista politico conservatore assassinato durante un evento a settembre. L’azione evidenzia il monitoraggio e la reazione del governo americano verso comportamenti considerati inaccettabili da parte di individui non americani.

Le motivazioni della revoca dei visti

Il Dipartimento di Stato ha dichiarato di non voler offrire ospitalità a chi manifesta desideri di violenza nei confronti dei cittadini americani. In un post sui social media, il Dipartimento ha affermato: “Gli Stati Uniti non hanno l’obbligo di ospitare stranieri che augurano la morte agli americani”. Questo avvertimento è stato accompagnato da una serie di screenshot con i commenti dei sei individui coinvolti, provenienti da diversi paesi come Sudafrica, Messico e Brasile.

Tra i commenti più eclatanti, un cittadino argentino ha affermato che Kirk avesse dedicato la sua vita a diffondere retorica razzista e misogina, e che meritasse di “bruciare all’inferno”. Questo tipo di linguaggio ha suscitato reazioni forti e immediati interventi da parte delle autorità statunitensi, che hanno ritenuto tali affermazioni inaccettabili.

Il contesto dell’assassinio di Charlie Kirk

Charlie Kirk, cofondatore dell’organizzazione giovanile conservatrice Turning Point USA, è stato descritto come una figura di spicco nel panorama politico conservatore. La sua morte ha generato un acceso dibattito sui social media, con opinioni polarizzate che hanno messo in luce le divisioni politiche negli Stati Uniti. Durante una cerimonia commemorativa, il presidente Donald Trump ha elevato Kirk a simbolo di lotta per la verità, dipingendolo come un martire.

Reazioni istituzionali e indagini

In seguito all’assassinio di Kirk, più di 145 persone hanno affrontato conseguenze lavorative a causa dei loro commenti sui social media. Un’inchiesta del New York Times ha rivelato che molte di queste persone sono state licenziate o sospese per le loro posizioni espresse online. Questi eventi hanno spinto il Segretario di Stato Marco Rubio a commentare che la revoca di visti per cittadini stranieri che incitano all’odio è una possibilità concreta.

Nuove misure per il controllo dei social media

Dal 2019, il governo americano ha implementato una politica che richiede ai richiedenti di visti di fornire i loro profili sui social media. La situazione è diventata più severa nel, quando è stata introdotta la regola che impone agli studenti di rendere pubblici tutti i loro profili. Questa misura è stata adottata in risposta a manifestazioni contro la politica americana, specialmente quelle a favore della causa palestinese, che hanno sollevato preoccupazioni tra le autorità.

Statistiche sui visti revocati

Secondo fonti ufficiali, nel 2025, oltre 6.000 visti per studenti sono stati annullati. Di questi, circa due terzi sono stati revocati per violazioni delle leggi statunitensi. Un numero compreso tra 200 e 300 visti è stato cancellato per comportamenti associati al terrorismo o per attività come il finanziamento di gruppi militanti.