Rezza: quadro epidemiologico stabile, virus circola ancora

Milano, 29 apr. (askanews) – “La situazione epidemiologica questa settimana è stazionaria rispetto alla settimana precedente, e il tasso di incidenza dei casi di Covid-q9 sale di poco, fissandosi a circa 699 casi per 100mila abitanti. Anche l’RT non si muove molto, siamo intorno a 0,93, quindi poco al do sotto dell’unità. Anche i tassi di occupazione ospedaliera sono stabili rispetto alla settimana passata”. Lo ha detto il direttore della Prevenzione del ministero della Salute, Giovanni Rezza, commentando il monitoraggio settimanale della cabina di regia per l’emergenza Covid.

“Data l’elevata circolazione del virus, con un incidenza ancora piuttosto elevata – ha aggiunto Rezza – è bene continuare la campagna vaccinale con le dosi di richiamo e mantenere dei comportamenti ispirati alla prudenza, con mascherine nei luoghi chiusi o affollati e ovunque ci sia un rischio di contagio”.