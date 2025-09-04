RFK Jr e la salute pubblica: un confronto acceso nel Senato USA

Il segretario della Salute e dei Servizi Umani (HHS), Robert Kennedy Jr, è stato al centro di un acceso dibattito nel Senato degli Stati Uniti. Durante l’audizione, ha affrontato una serie di critiche bipartisan riguardo alle sue posizioni sulle vaccinazioni e sulla sanità pubblica. I legislatori hanno interrogato Kennedy sulle sue affermazioni e sulle politiche adottate durante la pandemia di COVID-19, che secondo molti hanno minato la fiducia del pubblico nei vaccini.

Le critiche bipartisan al segretario della salute

Nell’incontro di giovedì, Kennedy ha criticato le raccomandazioni del CDC, accusandole di non aver affrontato adeguatamente la pandemia e di aver adottato misure inefficaci come il lockdown e l’uso delle mascherine. “Le persone del CDC che hanno supervisionato quel processo, che hanno imposto le mascherine ai nostri bambini e chiuso le scuole, sono le stesse che devono andarsene”, ha dichiarato Kennedy. Ha continuato affermando che meritano di essere licenziati per non aver fatto abbastanza contro le malattie croniche.

I membri del Senato, sia Democratici che Repubblicani, hanno espresso preoccupazione riguardo le affermazioni di Kennedy. Il senatore repubblicano John Barrasso ha affermato: “Se vogliamo rendere l’America di nuovo sana, non possiamo permettere che la salute pubblica venga minata. Io sono un medico. I vaccini funzionano.” Queste affermazioni hanno evidenziato il clima di tensione e divisione presente all’interno del governo riguardo alla sanità pubblica.

Controversie e rimozioni nel CDC

La gestione di Kennedy è stata segnata da controversie sin dal suo insediamento. Recentemente, la rimozione di Sue Monarez, ex direttrice del CDC, ha suscitato ulteriori polemiche. Monarez ha accusato Kennedy di voler indebolire il sistema di salute pubblica e le protezioni vaccinali in un articolo di opinione. Kennedy, in risposta alla senatrice Elizabeth Warren, ha spiegato di aver chiesto a Monarez se fosse una persona affidabile e di aver ricevuto una risposta negativa.

“Abbiamo bisogno di una nuova leadership audace e competente al CDC, persone in grado di tracciare un nuovo corso”, ha affermato Kennedy, criticando le politiche precedenti come “disastrose e senza senso”. La sua posizione come attivista anti-vaccino lo ha portato a essere visto come un outsider che sfida l’establishment scientifico e sanitario, spesso accusato di avere legami con interessi aziendali.

Il clima politico e il futuro della salute pubblica

La situazione attuale della sanità pubblica negli Stati Uniti è complicata da costi assicurativi elevati e da una mancanza di opzioni pubbliche accessibili. La fiducia nel sistema sanitario ha subito un duro colpo, creando spazio per informazioni alternative, spesso non verificate. Kennedy, nato come avvocato ambientale rispettato, è diventato una figura controversa nel panorama politico attuale, simbolo di una crescente sfiducia nei confronti delle istituzioni sanitarie.

Il senatore Michael Bennet ha evidenziato come Kennedy abbia sostituito esperti con figure che sostengono credenze simili alle sue, ponendo domande dirette riguardo le conseguenze di tali decisioni sulla salute pubblica. “I genitori e le scuole in Colorado devono prepararsi a nuovi focolai di morbillo a causa di questa politicizzazione delle raccomandazioni vaccinali?” ha chiesto Bennet, accentuando l’urgenza della questione. “Questa non è una trasmissione podcast; la salute degli americani è in gioco.”