Rho, medico 42enne spara alcuni colpi di pistola e si barrica in casa

Tensione nel milanese dove un uomo di 42 anni si è chiuso in casa dopo aver esploso alcuni colpi di pistola dalla finestra. Cosa sappiamo.

Sono attimi di tensione quelli che i cittadini di Rho stanno vivendo in queste ultime ore. Matteo Banderali, un medico di 42 anni si è barricato in casa dopo aver esploso alcuni colpi di pistola dalla finestra. Stando a quanto si apprende, l’uomo si troverebbe tuttora nell’appartamento.

Nessun altro tuttavia sarebbe con lui all’interno delle quattro mura. Le Forze dell’ordine avrebbero inoltre provato a trattare con il 42enne senza tuttavia sortire alcun risultato.

Medico si barrica in casa: la vicenda

Erano circa le 12 di domenica 27 febbraio quando il padre dell’uomo aveva chiamato gli operatori sanitari chiedendo un intervento per una sospetta intossicazione. All’arrivo dell’ambulanza il medico avrebbe esploso dei colpi con la pistola verso la strada.

Da lì sono giunti sul posto anche le Forze dell’ordine e i vigili del fuoco. Nessuno sarebbe rimasto fortunatamente colpito dagli spari.

Sconosciute le motivazioni del gesto

Nel frattempo rimarrebbero ancora sconosciute le motivazioni dietro a questo folle gesto. Stando a quanto riporta “Il Giorno” né il negoziatore né il padre starebbero ricevendo risposte dal medico. Il genitore, in particolare, con un megafono in mano starebbe cercando di convincere il figlio a parlargli, ma per il momento la situazione sarebbe in stallo.

Chi è Matteo Banderali

Banderali si definisce un libero professionista. Sul profilo di Facebook si legge che ha studiato otorinolaringoiatria presso l’Università degli Studi di Milano. Tra le sue collaborazioni si annoverano l’istituto ortopedico Galeazzi e l’Humanitas Castellanze Humanitas Medical Care Arese.