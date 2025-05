Riad si prepara all'arrivo di Donald Trump

Riad, 12 mag. (askanews) – La bandiera a stelle e strisce sventola su tutte le strade e i palazzi ufficiali di Riad in attesa dell’arrivo di Donald Trump. La quattro giorni in Medio Oriente del presidente degli Stati Uniti comincia dall’Arabia Saudita e proseguirà negli Emirati Arabi Uniti e in Qatar, toccando quindi tutti i paesi più ricchi della zona.

In Qatar in particolare dovrebbe essere confermato il dono di un Boeing 747 della famiglia reale da 400 milioni di dollari che Trump intende usare al posto dell’Air Force One fino alla fine del mandato, notizia che sta scatenando molte polemiche in patria.

È il primo viaggio all’estero della presidenza Trump, a parte la toccata e fuga a Roma per i funerali di Papa Francesco.