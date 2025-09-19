Riaperta la discussione sulla sicurezza dello sci dopo il tragico incidente di uno sciatore italiano

In un tragico evento, la comunità sciistica italiana piange la scomparsa del giovane sciatore Matteo Franzoso, di 25 anni, deceduto a seguito di un grave incidente durante un allenamento in Cile. Questo episodio ha non solo scioccato i suoi colleghi, ma ha anche riacceso il dibattito sulle misure di sicurezza nel mondo dello sci agonistico, in particolare con l’avvicinarsi della stagione di Coppa del Mondo.

La discussione sui protocolli di sicurezza nello sci di norma si concentra nei periodi di alta stagione, ma la prematura morte di Franzoso, avvenuta a pochi mesi dalle Olimpiadi di Milano-Cortina, ha costretto a portare il tema alla ribalta con largo anticipo quest’anno.

Recenti tragedie nel mondo dello sci

La scomparsa di Franzoso segna una continuazione tragica di una tendenza preoccupante nel settore, essendo lui il terzo promettente sciatore italiano a perdere la vita in meno di un anno. Solo lo scorso ottobre, la 19enne Matilde Lorenzi è deceduta a causa delle ferite riportate in un incidente, e a marzo, il 18enne Marco Degli Uomini ha subito una sorte simile durante una prova di una pista. La comunità sciistica ha anche pianto la perdita della 18enne francese Margot Simond, deceduta in un incidente di allenamento un mese dopo.

Questi tragici eventi hanno suscitato notevoli preoccupazioni tra atleti e sostenitori riguardo ai pericoli intrinseci dello sport. Lo sciatore francese veterano Adrien Theaux ha espresso la sua frustrazione sui social media, interrogandosi su quante altre tragedie siano necessarie per avviare una seria discussione sulle pratiche di sicurezza, in particolare durante le sessioni di allenamento.

La richiesta di misure di sicurezza migliorate

Alla luce di questi eventi, Lucrezia Lorenzi, sorella di Matilde e anche lei sciatore, ha sottolineato l’urgenza di affrontare i rischi che gli atleti devono affrontare, affermando: “Non si può andare a sciare e poi non tornare a casa.” Questo sentimento risuona profondamente nella comunità sciistica, che ha visto troppe vite spezzate nella ricerca della propria passione.

Dettagli del tragico incidente

L’incidente di Franzoso è avvenuto presso il comprensorio sciistico La Parva, dove è andato a infrangersi contro due strati di recinzione di sicurezza prima di collidere con un altro ostacolo situato a diversi metri al di fuori del percorso designato. Nonostante l’immediato intervento medico, incluso il trasporto in elicottero a un ospedale di Santiago, non è riuscito a sopravvivere alle gravi lesioni craniche riportate. La sua morte è avvenuta a un giorno dal suo 26° compleanno.

Il percorso di La Parva è stato utilizzato da sciatori di élite, incluso il Team USA, che si era allenato lì poco prima dell’incidente. Il veterano italiano Christof Innerhofer ha assistito alle conseguenze dell’incidente e ha descritto il suo turbamento emotivo nel vedere il luogo in cui è caduto il suo compagno, portandolo ad abbandonare il campo di allenamento e fare ritorno a casa.

Richieste di intervento dalla federazione sciistica

La morte di Franzoso ha sollevato discussioni sulla responsabilità della Federazione Internazionale Sci e Snowboard (FIS) nel migliorare i protocolli di sicurezza per le sedi di allenamento precampionato, in particolare nell’emisfero australe. A seguito di un incontro urgente, la federazione italiana (FISI) ha proposto l’istituzione di percorsi di allenamento dedicati che rispettino rigorosi standard di sicurezza, inclusa una rete di sicurezza completa simile a quella utilizzata nelle gare di Coppa del Mondo.

Nel loro comunicato, la FISI ha sottolineato che la sicurezza degli atleti deve essere prioritaria, sostenendo l’implementazione di ulteriori percorsi di allenamento sia nell’emisfero australe che in Europa per proteggere meglio i concorrenti durante le loro preparazioni.

Nuove normative sulla sicurezza e attrezzature protettive

Nel contesto degli sforzi per migliorare la sicurezza, la FIS ha reso obbligatorio che tutti gli sciatori di Coppa del Mondo indossino sistemi di airbag protettivi sotto le tute da gara per le discipline di discesa e super-G. Questi avanzati airbag sono progettati per gonfiarsi rapidamente quando uno sciatore è in pericolo di perdere il controllo. Inoltre, gli atleti saranno tenuti a indossare biancheria intima resistente ai tagli per mitigare le lesioni causate dai bordi affilati degli sci, una misura già dimostratasi utile in eventi passati.

La discussione sui protocolli di sicurezza nello sci di norma si concentra nei periodi di alta stagione, ma la prematura morte di Franzoso, avvenuta a pochi mesi dalle Olimpiadi di Milano-Cortina, ha costretto a portare il tema alla ribalta con largo anticipo quest’anno.0

La discussione sui protocolli di sicurezza nello sci di norma si concentra nei periodi di alta stagione, ma la prematura morte di Franzoso, avvenuta a pochi mesi dalle Olimpiadi di Milano-Cortina, ha costretto a portare il tema alla ribalta con largo anticipo quest’anno.1