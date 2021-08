Riapertura delle scuole, Ricciardi: “Casi Covid sicuramente in aumento”

Walter Ricciardi ha fatto il punto della situazione in merito alla riapertura delle scuole. Il nuovo anno scolastico è ormai alle porte.

L’imminente riapertura delle scuole è un argomento il cui dibattito inizia ad essere piuttosto acceso: sulla questione si è espresso Walter Ricciardi, docente dell’università Cattolica di Roma. L’esperto ha rilasciato alcune dichiarazioni all’Adnkronos Salute in merito alla campagna vaccinale e al sempre più vicino avvio dell’anno scolastico.

Walter Ricciardi ha citato l’esempio della Scozia come Paese che ha già dovuto fare i conti con un aumento dei casi: Ciò è avvenuto anche per la riapertura delle scuole. Mai come in questo caso, infatti, l’aumento dei contagiati sarebbe stato riscontrato all’interno delle aule scolastiche. “Con la riapertura della scuola il rischio di un aumento dei casi Covid c’è. Lo abbiamo visto in queste due settimane in Scozia, un Paese molto saggio e prudente, che, nonostante le attenzioni, ha dovuto fare i conti con una risalita dei casi legati alla scuola” ha dichiarato Ricciardi.

Riapertura delle scuole, Ricciardi fa un bilancio

Nel frattempo la variante Delta ha preso piede in gran parte del mondo. “Purtroppo è normale con questa variante Delta che ha cambiato le carte in tavola, con i bambini che diventano i principali veicoli di infezioni. A settembre servirà moltiplicare le attenzioni” ha evidenziato il consigliere del ministro Roberto Speranza.

Riapertura delle scuole, analisi su trasporti e sicurezza

Come se non bastasse ci sono tutta una serie di cose sulle quali fare attenzione.

In primis la riapertura delle scuole in sicurezza, poi il tema dei trasporti. “È importante che le classi siano dotate di rilevatori di anidride carbonica, strumenti che indicano quando l’aria diventa pericolosa ed è necessaria l’aerazione. Ora abbiamo più soldi a disposizione grazie al Pnrr. Siamo in ritardo ma dotarsi di questi dispositivi è fondamentale” ha concluso Ricciardi.