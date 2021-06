Riapertura sagre e fiere 2021, tutte le regole anti Covid da rispettare dal 15 giugno

Tutto è pronto per la riapertura di sagre e fiere per l'estate 2021. Dopo il lungo stop, si potrà tornare a mangiare alle sagre partire dal 15 giugno.

La riapertura di sagre e fiere è fissata per il prossimo 15 giugno dopo il lungo stop che ha subito il settore nel corso dell’ultimo anno. A partire dal 1° luglio, invece, al via anche per convegni e congressi.

Riapertura sagre e fiere: come saranno orgazzate?

Gli appuntamenti con sagre e fiere per l’estate 2021 sono pronti a ripartire. Dal 15 giugno gli eventi chiusi ormai da un anno causa pandemia, potranno riprendere a pieno ritmo, con le dovute restrizioni date dalla situazione epidemiologica.

Una luce in fondo al tunnel anche per i tanti lavoratori del settore che hanno atteso per numerosi mesi le riapertura ufficiale. Ma come verranno organizzate le fiere e le sagre per andare incontro alle norme vigenti? Bisognerà definire il numero di ingressi e presenze in contemporanea all’interno di stand fieristici e di sagre.

Continua a essere fondamentale il distanziamento interpersonale: un metro o due metri di distanza tra persone, in base all’andamento dell’epidemia nella regione. Importanti anche i percorsi di entrata e di uscita ben visibili e separati, in modo da non creare pericolo di assembramenti.

Riapertura di sagre e fiere: organizzazione

Secondo le norme vigenti, sarebbe opportuno che ogni evento fieristico o di sagre fosse accompagnato dall’uso di tecnologie digitale per la prenotazione.

Queste, infatti, faciliterebbero l’organizzazione e la partecipazione del pubblico, acquistando online il ticket e/o prenotando il posto a sedere per i tavoli dove è possibile mangiare. A questo proposito, alle sagre sarà possibile consumare i cibi direttamente sul posto, con l’obbligo di disinfezione delle mani.

Rimangono obbligatorie le mascherine anche all’aperto, tranne che per i bambini sotto i 6 anni. Anche il personale sarà obbligato a tenere i dispositivi di sicurezza e saranno messi a disposizione dei visitatori prodotti per igienizzare le mani. Inoltre, alle casse o alle reception saranno predisposta barriere fisiche come pannelli di plexiglass e saranno favoriti i pagamenti elettronici.

Riapertura sagre e fiere: si riparte con l’attenzione alle regole

Ogni evento dovrà essere contraddistinto da sistemi di segnaletica e informazione che possano indicare le misure di prevenzione e sicurezza agli ospiti. Chi sceglierà di passare una giornata all’interno degli eventi fieristici o di sagre, sarà accolto all’ingresso dal personale che rileverà la temperatura corporea che dovrà essere sempre inferiore ai 37,5°.