Riappare dopo 15 giorni ministro della Difesa russo Shoigu

Roma, 26 mar. (askanews) – Riappare in video per la prima volta dopo 15 giorni il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu. Nonostante l’invasione in atto dell’Ucraina, Shoigu era comparso in pubblico l’ultima volta lo scorso 11 marzo, spingendo a illazioni sulla sua possibile epurazione da parte del Cremlino. Nel video, diffuso dal Ministero della Difesa, parla appunto delle operazioni in Ucraina.

“Gli ordini e le forniture di armi procedono secondo i piani nonostante le difficoltà che incontriamo oggi” dice Shoigu nel video.