Per anni si era rumoreggiato sulla "love story" fra lei e lo zar: ora riappare in pubblico l’amante di Vladimir Putin, lo fa con una fede al dito

A volte ritornano, magari sposate: riappare in pubblico l’amante di Vladimir Putin, con una fede al dito, Alina Kabaeva era scomparsa dai radar da molto tempo ma a Mosca ha sfoggiato il simbolo nuziale ed ha messo in moto illazioni e gossip planetario addirittura sulle nozze del capo del Cremlino.

Il dettaglio sarebbe emerso da una foto in una storia Instagram dell’ex ginnasta entrata nelle grazie dello “zar”. Kabaeva è indicata come la conquista massima di Putin e come sua compagna da anni.

Riappare in pubblico l’amante di Putin

Il Fatto Quotidiano spiega che dopo mesi l’ex ginnasta ormai donna manager che era stata indicata come compagna del presidente russo, è ricomparsa in pubblico. E una fede nuziale le faceva bella mostra all’anulare della mano destra, secondo l’uso russo.

Le immagini sono state scattate a Mosca nel corso di una esibizione di ginnastica ritmica giovanile. Chi ha scattato quelle foto?

La foto galeotta dell’allenatrice

L’allenatrice della squadra Ekaterina Sirotina che poi le ha affidate ai social mettendo in moto una valanga di pettegolezzi che sono riusciti a fare breccia perfino nel rigido sistema di controllo dei servizi di Mosca per i quali di quella storia non doveva trapelare nulla di oggettivo.

La Sirotina dal canto suo è stata talmente maliziosa da pubblicare perfino uno “zoom birichino che ha evidenziato quella fascia dorata che cinge il dito” della Kabaeva. O della signora Putin?