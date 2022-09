Riapre la Casa dello studente nel cuore del quartiere Stadera a Milano

Nasato (Estate To Rent): “Grazie all’accordo di gestione fatto con la Cooperativa Quadrifoglio Onlus ci sono ora a disposizione degli universitari ben 36 appartamenti composti da 76 camere per un totale di 110 posti letto”.

La “Casa dello Studente” di via Barrili a Milano, nel cuore del quartiere Stadera, ha riaperto i battenti il 1 settembre 2022 grazie alla ferma volontà di “Aler”, in collaborazione con la “Cooperativa Quadrifoglio SC Onlus” e la società di gestione “Estate To Rent”.

“Dopo un lungo periodo di chiusura a causa di alcuni significativi problemi agli impianti – racconta Denny Nasato, fondatore e Responsabile Commerciale di Estate to Rent – e l’emergenza Covid, gli studenti, in prevalenza internazionali, possono ora usufruire di una struttura all’avanguardia e dotata di tutti i confort”.

“Grazie all’accordo di gestione fatto con la Cooperativa Quadrifoglio Onlus di Pinerolo ci sono ora a disposizione degli universitari – continua Nasato – ben 36 appartamenti composti da 76 camere per un totale di 110 posti letto.

Gli spazi comuni sono stati completamente rinnovati con quattro aule studio, una sala cinema, una sala fitness, un’area break, un solarium attrezzato, una grande lavanderia e un ampio posteggio videosorvegliato per biciclette e monopattini. Queste aree in condivisione sono quindi il fulcro portante della struttura per consentire l’interazione tra gli ospiti, sul modello degli student housing internazionali”.

“Lo studentato – aggiunge Livio Antognoli, cofondatore e interior designer della Società – è stato completamente cablato con fibra ottica per offrire un servizio internet ultraveloce di ultima generazione.

Un completo restyling – eseguito negli ultimi mesi – che ha richiesto un importante impegno finanziario. Per la fine del mese di settembre – aggiunge – è prevista la piena occupazione della struttura con studenti universitari in arrivo da oltre 20 Paesi del mondo. Un momento importante di aggregazione, crescita e confronto tra culture diverse. Siamo davvero soddisfatti di aver contribuito ad un progetto così importante”.

La struttura si trova a pochi minuti a piedi dalle fermate della metropolitana M2 Famagosta e M2 Abbiategrasso, per raggiungere in tempi brevi le sedi delle più importanti università milanesi.