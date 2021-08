Riapre le porte a Roma la Sala Troisi con “Titane” in esclusiva

Roma, 25 ago. (askanews) – Il Cinema Troisi a Roma riaprirà le porte: merito dell’Associazione Piccolo America che dopo sei anni di ricorsi e un lungo lavoro di restauro di cui vediamo alcuni momenti inaugurerà il 21 settembre la sala all’interno dell’edificio dell’ex GIL, nel cuore di Trastevere.

L’antico cinema Induno torna così a nuova vita con un film che rimarca l’occasione: uno dei titoli più attesi della stagione, “Titane” di Julia Ducournau vincitore dell’ultima Palma d’Oro a Cannes.

Sarà in proiezione ìn versione originale con sottotitoli il 21 settembre presenti in sala la regista e i protagonisti Agathe Rousselle e Vincent Lindon, prima dell’uscita in sala il 30 del mese.

L’immobile della sala Troisi dopo numerosi passaggi di mano era tornato a Roma Capitale e l’Associazione Piccolo America si era aggiudicata la gestione tramite appalto. I ragazzi dell’associazione scrivono, biglietti in vendita dal 10 settembre, non vediamo l’ora!