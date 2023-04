Home > Askanews > Riapre Tiffany a New York, parata di star con gioielli scintillanti Riapre Tiffany a New York, parata di star con gioielli scintillanti

New York, 28 apr. (askanews) – Eleganza e sfarzo, sul tappetto azzurro a New York sfilano star e celebrità che sfoggiano gioielli del valore di milioni di dollari. L’occasione è la riapertura del flagship store di Tiffany. Il negozio sulla Fifth Avenue è stato sottoposto a un’ampia ristrutturazione da parte del nuovo proprietario, il rivenditore di lusso francese Lvmh. “Tiffany fa parte della tradizione newyorkese”, ha dichiarato lo stilista Marc Jacobs, tra i presenti. Il negozio, aperto a New York nel 1837, è noto per le sue classiche scatole piene di gioielle preziosi di color celeste-verdolino, definito proprio “color Tiffany”, protagoniste anche del film “Colazione da Tiffany” del 1961. A celebrare la riapertura tra le altre sono arrivate le attrici Blake Lively, Anya Taylor Joy, Gal Gadot e Katy Perry.

New York, 28 apr. (askanews) - Eleganza e sfarzo, sul tappetto azzurro a New York sfilano star e celebrità che sfoggiano gioielli del valore di milioni di dollari. L'occasione è la riapertura del flagship store di Tiffany. Il negozio sulla Fifth Avenue è stato sottoposto a un'ampia ristrutturaz...