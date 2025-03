Riarmo Ue, Giorgetti: fondi Difesa non a scapito Sanità e servizi

Roma, 12 mar. (askanews) – “Per il Governo italiano il finanziamento della difesa non potrà avvenire a scapito di settori fondamentali per i cittadini, quali ad esempio la sanità e i servizi pubblici”. Lo ha ribadito il ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, rispondendo al question time alla Camera ad una interrogazione del M5S.

“L’Italia ha salutato positivamente la proposta della Commissione di attivare la clausola di salvaguardia nazionale del Patto di stabilità e crescita, per le spese legate alla difesa. È stata una delle richieste – ha spiegato – che l’Italia ha sostenuto durante le discussioni senza ricevere soddisfazione”.

“Il Governo, tuttavia – ha aggiunto Giorgetti – ha ben presente la necessità che la flessibilità concessa dall’attivazione della clausola nazionale di salvaguardia non comprometta la sostenibilità delle finanze pubbliche e non comporti un aumento significativo del debito pubblico. Questo, infatti, lascerebbe i Paesi ad alto debito in una posizione di debolezza, aumenterebbe la frammentazione e rischierebbe di compromettere la stabilità finanziaria dell’area euro”.