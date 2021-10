Ribera, picchia la ex moglie: i figli di 8 e 11 anni vanno dai Carabinieri e lo fanno arrestare

Gravissimo episodio di violenza a Ribera dove un ex marito ha forzato il cancello e aggredito l’ex moglie con calci e pugni.

Aggressione in famiglia e gravi accuse per un uomo a Ribera, paese che si trova in provincia di Agrigento, luogo nel quale è accaduto l’episodio.

I carabinieri hanno arrestato un operaio 38enne con le accuse di violazione di domicilio, lesioni aggravate e maltrattamenti in famiglia.

I due si erano separati da circa un anno, ma l’uomo ha comunque scelto di raggiungere l’abitazione dell’ex moglie e di forzare il cancello.

Il 38enne è entrato in casa e ha preso a calci e pugni la donna. L’episodio, secondo organi d’informazione locali, sarebbe avvenuto davanti ai due figli di 8 e 11 anni.

I due bambini avrebbero raggiunto di nascosto la caserma dei carabinieri, situata nelle vicinanze, per spiegare quanto stava accadendo in casa: immediato l’intervento delle forze dell’ordine.

Sul posto sono arrivati i carabinieri che hanno arrestato l’uomo e ricoverato in ospedale l’ex moglie. Per la donna diverse ferite e trasferimento immediato presso l’ospedale di Sciacca: la prognosi è di dieci giorni.

Insieme ai suoi figli è stata messa al sicuro, l’autore dell’aggressione è invece attualmente rinchiuso nel carcere di Trapani.