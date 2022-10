Riccardi (Sant’Egidio): Governo dovrà fare qualcosa di concreto

Roma, 23 ott. (askanews) – “Il governo Meloni è nato ora e dovrà fare qualcosa di concreto. Io credo che il presidente Macron, che per noi è un amico, rappresenta un uomo sensibile alla spiritualità e da un punto di vista politico mi sembra un leader europeo che può coagulare una iniziativa europea nei termini della pace”. Lo ha detto Andrea Riccardi Fondatore comunità di Sant’Egidio a margine dell’Incontro internazionale “Il grido della pace – Religioni e cultura in dialogo”, promosso dalla Comunità di Sant’Egidio, alla Nuvola a Roma.

“Da questo convegno desideriamo che ci sia una apertura di campo, un andare oltre la contingenza e le logiche immediate, perchè spesso le guerre ammazzano la fantasia e la prospettiva e uno crede che la vita sia solo colpo su colpo. Apertura di campo vuol dire riproporre a tutto campo in Europa e gli scenari sul mondo che la guerra non può durare perchè il mondo globale non regge la guerra, siamo tutti connessi, siamo nella stessa barca” ha aggiunto Riccardi che si è definito un pacificatore non un pacifista.