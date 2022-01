Riccardo Bertocci scomparso da Follonica: era uscito per andare all’Agenzia delle Entrate

Riccardo Bertocci ha 60 anni ed è alto 185 cm. Le forze dell'ordine lavorano senza sosta per trovarlo

Riccardo Bertocci è scomparso ieri, mercoledì 26 gennaio 2022. Bertocci è un consulente del lavoro di Follonica. Il suo ultimo avvistamento è stato a Grosseto.

Riccardo Bertocci è scomparso

Si era recato all’Agenzia delle Entrate il 26 gennaio 2022, da quel momento non si sono più avute sue notizie.

L’ultimo avvistamente risale alle 13:30 dello stesso giorno. Bertocci aveva due cellulari con sè e la moglie, preoccupata dal fatto che non tornasse e non rispondesse a telefono, ha lanciato l’allarme. Le forze dell’ordine hanno iniziato subito ad indagare e stanno continuando tutt’ora a cercare. Intanto, sono state analizzate le telecamere della stazione ferroviaria, luogo in cui è stata trovata aperta la sua auto.

La dinamica della scomparsa di Riccardo Bertocci

Riccardo Bertocci come ogni giorno era andato a lavoro e, a metà mattinata, si era recato all’Agenzia delle Entrate. Come riporta Fanpage, l’impiegato dell’Agenzia delle Entrate che l’ha assistito ha parlato di un incontro tranquillo e regolare, niente che facesse trasparire qualcosa che di sospetto. Bertocci, dopo essere uscito si stava recando a casa. Da quel momento di Bertocci nessuno ha avuto più notizie. L’inidizio più sospetto è il fatto che la sua auto, ritorvata alla stazione ferroviaria di Grosseto, fosse aperta e con le chiavi inserite.

Chi è Riccardo Bertocci

Riccardo Bertocci ha 60 anni ed è alto 185 cm. Capelli grigi e occhi castani, come segni particolati gli occhiali da vista. Di professione consulente del lavoro, è una persona molto apprezzata e voluta bene da tutti a Follonica, città in cui vive. Oltre all’attività professionale, Bertocci è appassionato di Rally e promuove spettacoli teatrali. Si apprende da Fanpage, che da qualche anno Bertocci è presidente della sezione locale dell’Unvs, Unione Nazionale Veterani dello Sport.